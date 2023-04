FIA verwerpt protest Ferrari: Sainz blijft puntloos in GP van Australië

De internationale autosportbond FIA verandert niets aan de tijdstraf die Ferrari-coureur Carlos Sainz kreeg tijdens de Grand Prix van Australië. Daardoor houden de Spanjaard en zijn team geen enkel punt over aan de wedstrijd in Melbourne.

Toen de race in Australië met nog twee ronden te gaan opnieuw werd gestart, reed Sainz tegen landgenoot Fernando Alonso aan. Vanwege de chaos die om hen een ontstond, werd de wedstrijd wederom stilgelegd. De race eindigde achter de safety car in de volgorde van vóór de herstart, maar Sainz ontving wel een tijdstraf van vijf seconden.

Aangezien de coureurs vlak achter elkaar over de finish kwamen, viel Sainz van de vierde plek terug tot buiten de punten.

De Spanjaard was het niet eens met de beslissing en liet zijn ongenoegen al op de teamradio blijken. Na de wedstrijd diende Ferrari een 'right to review' in; een verzoek om de FIA opnieuw naar het incident te laten kijken vanwege nieuw bewijs. Als de internationale autosportbond daarin mee zou gaan, had de straf ingetrokken kunnen worden.

Vandaag werd echter bekend dat de FIA het verzoek van Ferrari naast zich neerlegt. "Er is geen nieuwe informatie ten opzichte van het moment dat de beslissing werd genomen. Het verzoek is derhalve afgewezen."

Door het besluit staat de twaalfde plek van Sainz vast. Omdat Charles Leclerc crahste in de eerste ronde, scoorde Ferrari geen enkel punt in Melbourne.