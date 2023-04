Resten van middeleeuwse toren gevonden in centrum Sittard

Archeologen hebben in het centrum van Sittard resten gevonden van een middeleeuwse toren. De vondst is niet zichtbaar voor het publiek vanwege de kwetsbaarheid van het bouwwerk, schrijft 1Limburg.

Wethouder Andries Houtakkers noemt de vondst bijzonder. "We weten dat op deze locatie veel van onze stadshistorie te vinden is. Daar moeten we uiterst zorgvuldig mee omgaan en dat moeten we koesteren."

De vindplaats is alweer dichtgegooid met zand, omdat de bouwwerken dus erg kwetsbaar zijn. Daardoor zijn de resten niet zichtbaar voor het publiek en kan de locatie niet worden bezocht.

Mergelsteen

De resten van de uit mergelstenen gebouwde toren zijn zeker anderhalve meter dik. De diameter van de muur moet ongeveer elf meter zijn geweest. De resten lagen op minder dan een meter afstand van een opgravingsput waar in 2019 een vierkante hoektoren werd gevonden.

De archeologische werkzaamheden in Sittard hebben te maken met het uitdiepen van de grachten zodat daar weer water doorheen kan stromen. Omdat daarmee archeologische vondsten verdwijnen, wordt eerst uitgebreid onderzoek gedaan.