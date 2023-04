'Satudarah-kopstukken opnieuw vast voor grootschalige drugshandel'

Justitie lijkt de jacht te hebben heropend op de top van de verboden motorclub Satudarah en ex-leden uit Enschede. Zeker vier oud-leden zitten inmiddels vast, meldt RTV Oost op basis van eigen onderzoek.

De landelijke top van Satudarah werd eind 2021 veroordeeld tot lange celstraffen voor het leiden van een criminele organisatie. Omdat ze in hoger beroep waren gegaan, konden ze dat proces in vrijheid afwachten. Nu zit een deel van die groep dus opnieuw vast.

Vorige week meldde de regionale omroep al dat een van de oprichters en frontman van Satudarah was opgepakt voor grootschalige drugshandel. Nu blijkt dat de politie ook zeker twee medebestuursleden en een voormalig leider hebben gearresteerd. Het Openbaar Ministerie bevestigt de arrestaties aan Omroep Brabant maar wil verder geen details delen.

Versleutelde berichten

In het drugsonderzoek met codenaam 26March zitten ook twee ex-clubleden uit Enschede vast. Twee stadsgenoten die bij een voormalige bende zouden horen, worden volgens de regionale omroep nog gezocht. Het onderzoek startte vorig jaar augustus toen uit een tip bleek dat de leden ondanks een recente veroordeling doorgingen met drugshandel.

Een deel van de verdachten die nu vastzitten, is op 3 februari aangehouden nadat justitie maandenlang mee had kunnen lezen met versleutelde berichten die via Exclu Messenger waren verstuurd.

Gisteren zijn een man uit Enschede en iemand uit Overdinkel aangehouden die gelinkt worden aan dezelfde groep mannen. Volgens justitie hielden de mannen zich bezig met wiethandel, maar de twee kwamen dezelfde dag weer op vrije voeten.