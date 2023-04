Rudy Bouma nieuwe NOS-correspondent in Verenigde Staten

Nieuwsuur-verslaggever Rudy Bouma wordt de nieuwe multimediale correspondent Noord-Amerika van de NOS. Bouma volgt vanaf 1 augustus oud-correspondent Lucas Waagmeester op, die sinds maart adjunct-hoofdredacteur van NOS Nieuws is.

Bouma (49) is sinds 2000 in dienst bij Nieuwsuur (NTR/NOS) en diens voorloper NOVA (NOS/VARA). Hij was geregeld in de brandhaarden in de wereld om verslag te doen van revoluties, rampen en terreuraanslagen.

Zo maakte hij reportages in Afghanistan ten tijde van de Nederlandse militaire aanwezigheid daar en was hij bij de jihadistische aanslagen in Mumbai in 2008.

In 2014 en 2015 deed hij tientallen keren verslag vanuit de door de Russen geannexeerde Krim en in Oekraïne, onder meer in het gebied waar de MH17 kort daarvoor was neergehaald. Vanaf 2016 is Bouma zich ook gaan toeleggen op (online) extremisme, desinformatie en radicalisering.

Langgekoesterde droom

Bouma zegt dat met het correspondentschap in de VS een langgekoesterde droom in vervulling gaat: "Het brengt me naar de bakermat van onderwerpen waarmee ik me de afgelopen jaren intensief heb beziggehouden, zoals big tech, online desinformatie, maatschappelijke polarisatie en rechts-extremisme." Hij verheugt zich op het spreken met Amerikanen en maken van reportages. Ook kijkt Bouma uit naar het verslaan van de presidentsverkiezingen, volgend jaar.

Hoofdredacteur NOS Nieuws Giselle van Cann zegt dat met Bouma een journalistiek zwaargewicht gevonden is voor de post in Washington DC. Van Cann: "Met zijn specifieke ervaring is hij bij uitstek in staat om zowel het harde nieuws te verslaan als ons inzicht te geven in de ontwikkelingen in de Verenigde Staten."