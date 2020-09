Studio Voetbal 27 september 2020 - NOS

Het betaald voetbal wacht in spanning op komende dinsdag, wanneer een nieuwe persconferentie gepland staat van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. "Hopelijk wordt er reëel naar het voetbal gekeken", zegt Arno Vermeulen in Studio Voetbal. "We weten dat Rutte liever piano speelt dan voetbal kijkt. Als mensen niet meer naar stadions mogen, gaan er clubs omvallen. Voetbal moet de kans krijgen te overleven." Terwijl de zorgen over de snelle verspreiding van het coronavirus toenemen, lijkt het betaald voetbal meer dan welke andere bedrijfstak onder het vergrootglas te liggen. Dat komt mede door het gedrag van supporters. Bij Feyenoord-FC Twente ging het vorig weekend niet goed.

'Makkelijk om te dreigen met stoppen met publiek in stadions' - NOS

"Gewoon je bek houden als je er zit en naar de wedstrijd kijken. En niet schreeuwen", raadde premier Rutte de supporters aan. In het Algemeen Dagblad waarschuwde minister Tamara van Ark zaterdagmorgen dat het kabinet overweegt om publiek te weren bij nieuwe schendingen van regels. De voetbalfans kregen afgelopen weekend complimenten voor hun gedrag van onder anderen Feyenoord-trainer Dick Advocaat en Ajax-coach Erik ten Hag. "Maar heel nadrukkelijk een aai over je bol krijgen, omdat je je normaal hebt gedragen is ook een belediging", zegt Marcel van Roosmalen in zijn vaste rubriek Korte Corner. Kijk hieronder naar Korte Corner en de andere vaste rubrieken in Studio Voetbal: Eindsignaal en Eredivisieweekend in vogelvlucht.

"Iedereen heeft zich prima aan de regels gehouden", vindt ook Arno Vermeulen. "Bij de honderd wedstrijden is het één keer aantoonbaar misgegaan. De clubs doen er veel aan. Echt vakwerk. Dan kan je niet dreigen met stoppen met mensen in stadions. Tilburg was een exces, dat lag aan de burgemeester."

De keuzes van PSV-coach Roger Schmidt In Almelo was er geen ophef over het publiek, maar wel over de keuzes van PSV-coach Roger Schmidt. Hij had het team zondag tegen Heracles (1-1) op meerdere plekken gewijzigd. Dat pakte niet goed uit. Zo speelde de vorig seizoen nog bewierookte Mohamed Ihattaren zwak en werd hij bij rust vervangen, evenals Michal Sadílek en Mauro Júnior. Pierre van Hooijdonk snapte er weinig van: "Je bent net begonnen, het draait nog niet en dan ga je zo veel wijzigen?"

'Leraar Wormuth gaf Schmidt lesje' - NOS

Aan tafel zit ook scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Afgelopen weekend was hij VAR bij PEC Zwolle-Sparta. "Toen we net zouden starten met de VAR belde ik mijn vrouw", zegt Gözübüyük. "Yes, zei ik. Het is erdoorheen. Nooit meer gezeur, nooit meer geklop op de deur om een interview te geven over een beslissing. Maar er is alleen maar meer discussie gekomen." Met ingang van dit seizoen heeft de VAR extra gereedschap: de buitenspeltechnologie. Vrijdag werd er bij FC Twente-FC Groningen voor het eerst gebruik van gemaakt. En meteen was er discussie. Kijk hieronder naar een video over de werking van de buitenspeltechnologie.

Buitenspeltechnologie: zo werkt het - NOS

Vaclav Cerný leek FC Twente op voorsprong te zetten, maar zijn goal werd afgekeurd na een vlagsignaal van de assistent-scheidsrechter, die buitenspel had geconstateerd. Uit de beelden bleek dat Cerný op één lijn stond met zijn tegenstander. Omdat de situatie niet overduidelijk was met behulp van de lijnen van de nieuwe buitenspeltechnologie bleef de waarneming van de assistent-scheidsrechter staan. Gözübüyük heeft vanuit Zeist beelden meegenomen om te laten zien hoe het werkt. "Er is geen overtuigend bewijs dat het geen buitenspel is en dan is de beslissing op het veld leidend." Kijk hieronder naar de uitleg van Serdar Gözübüyük bij de toepassing van de buitenspeltechnologie bij FC Twente-FC Groningen.

Gözübüyük legt uit waarom treffer Cerný werd afgekeurd - NOS