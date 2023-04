SP-Kamerlid Maarten Hijink stopt ermee vanwege wissel op gezinsleven

SP'er Maarten Hijink vertrekt uit de Tweede Kamer. De 39-jarige politicus stopt vanwege de belasting op zijn privéleven, zo laat hij via Twitter weten.

Hij zegt dat hij met plezier zeventien jaar in de Tweede Kamer heeft gewerkt. "Tegelijkertijd grijpt dit werk hard in op je gezinsleven." Hijink was meer dan zes jaar Kamerlid. Daarvoor was hij voorlichter van SP-leider Emile Roemer en persoonlijk medewerker van het Kamerlid Agnes Kant.

Hijink was woordvoerder Zorg en voerde in coronatijd de vele debatten met het kabinet over de pandemie. Hij wordt deze week al opgevolgd door Jimmy Dijk, die op dit moment fractievoorzitter is van de SP in de gemeenteraad van Groningen en ook lid is van het dagelijks bestuur van de partij.

Burn-out

De hoge werkdruk in de Tweede Kamer is een veelbesproken onderwerp de afgelopen tijd. Het VVD-Kamerlid Ockje Tellegen vertrok in oktober 2022 definitief na een burn-out.

De laatste jaren zijn veel politici ziek geworden door overbelasting, zoals fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, het Kamerlid Pieter Omtzigt en Harry van der Molen van het CDA. Zij kwamen na een rustperiode wel weer terug.