Atletiekunie maakt fout: toch geen olympische limiet Brinkman in Boston

De Atletiekunie heeft Nienke Brinkman laten weten dat de 2.24.58 die ze tijdens de marathon van Boston liep bij nader inzien toch niet geldt als olympische limiet. Brinkman dook maandagmiddag onder de richttijd van 2.26.50 die goed is voor een ticket voor Parijs 2024. Vanwege het bijzondere parcours aan de Amerikaanse oostkust wordt Brinkmans prestatie evenwel niet als geldig erkend.

De 29-jarige Brinkman, vorig jaar winnares van het brons tijdens de Europese kampioenschappen in München, kreeg het nieuws dinsdagochtend te horen. Na afloop van de marathon had de Atletiekunie de loopster nog gemeld dat ze een startbewijs voor de olympische marathon had verdiend.

Niet goed gelezen

De bond bleek de regels van de mondiale atletiekbond World Athletics niet goed te hebben gelezen. Daarin staat dat een record of kwalificatietijd op de marathon pas geldig is wanneer de afstand tussen start en finish, hemelsbreed, niet meer dan 50% van de wedstrijdafstand is.

Daarnaast liep het traject in Boston over 42.195 meter in totaal 140 meter naar beneden. Het totale hoogteverschil mag reglementair niet meer dan één meter per kilometer bedragen. In Boston is dit ruim drie meter per 1.000 meter.