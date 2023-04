Jongen van 14 onterecht dag vast voor bedreiging Zaandamse school

Een 14-jarige jongen uit Zaandam is niet langer verdachte in een bedreigingszaak rond de middelbare school Pascal Zuid in Zaandam. De vmbo-school kreeg begin deze maand online bedreigingen binnen. In een e-mail aan medewerkers van de school schreef iemand dat hij leerlingen en docenten iets wilde aandoen. Ook waren er foto's van een vuurwapen bijgevoegd.

Een dag later werd bekend dat de politie de jongen van 14 had aangehouden. Hij zat een dag vast, maar uit het strafrechtelijk onderzoek is nu gebleken dat hij niets te maken had met de dreiging.

Het Openbaar Ministerie meldt dat gebleken is dat het telefoonnummer van de jongen wel is gebruikt voor de bedreigingen, maar dat hij slachtoffer was van spoofing. Het nummer werd oneigenlijk gebruikt door iemand anders.

Twee jongeren nog vast

Twee andere verdachten, jongens van 14 en 15 jaar uit Zaandam, zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat zij vast blijven zitten. Het versturen van een dreigmail is strafbaar, ook als het dreigement niet wordt uitgevoerd. Het onderzoek ernaar gaat verder.

Na de bedreiging besloten het Pascal Zuid, een andere middelbare school in het gebouw en een nabij gelegen basisschool om dicht te blijven. De leerlingen kregen zo veel mogelijk online les.