Archeologen ontdekken bijzonder Romeins wijngoed in de buurt van Rome

Archeologen hebben in de buurt van Rome een groot wijngoed ontdekt uit de Romeinse tijd. Het complex waar druiven werden verbouwd werd gevonden ten zuidoosten van de Italiaanse hoofdstad en dateert uit de derde eeuw na Christus.

Het wijngoed is onderdeel van het 24 hectare grote landgoed van de Villa van de Quintilii. In deze indrukwekkende mini-stad werden eerder al badhuizen, een theater en een renbaan gevonden. Het is daarom een belangrijke toeristische attractie geworden.

Volgens de onderzoekers werd het wijngoed vooral gebruikt door rijke en machtige Romeinen die op zoek waren naar vertier. Mogelijk kwam de keizer zelf er ook geregeld.

Luxe en vertier

Het wijngoed bevatte onder meer luxe eetzalen met uitzicht op de tot slaaf gemaakte arbeiders die de wijn maakten. Volgens de onderzoekers was het vermaak van de elite belangrijker dan het produceren van de wijn zelf.

Zo stroomde de wijn door dure witmarmeren kanalen en waren er fonteinen waar wijn doorheen stroomde. Ook was er veel muziek en werd er feestgevierd terwijl de slaven de net geoogste druiven fijnstampten.

Volgens de archeologen heeft het wijngoed de bekende kenmerken van de Romeinse tijd, maar zijn de decoratie en de architectuur uniek. De onderzoekers zeggen dat deze mate van luxe zelden vertoond is in de Oudheid.

Per toeval ontdekt

Het wijngoed werd per toeval ontdekt. Archeologen zochten naar een ingang van een renbaan die zou zijn aangelegd rond 177 na Christus. Later bleek dat het wijngoed op een van deze posten gebouwd is.

Archeologen hebben nog niet alles blootgelegd. Ze hopen op extra financiering om verder te gaan met de opgravingen.