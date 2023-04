Napoli rekent in Italiaanse clash op topscorer Osimhen: 'Hij heeft zo veel opties'

Napoli moet vanavond in de kwartfinales van de Champions League tegen AC Milan de 1-0 nederlaag van een week geleden zien weg te poetsen. Dat oogt niet als een onmogelijke opdracht. Slechts één doelpunt verschil immers. In een thuiswedstrijd bovendien. Maar vooral: Victor Osimhen is terug!

Want de Nigeriaanse goalgetter werd node gemist de afgelopen weken. Een bovenbeenblessure kostte hem bijna drie hele competitieduels, waarin de soevereine koploper in de Serie A prompt vier punten verspeelde. Afgelopen zaterdag maakte hij tegen Hellas Verona een kwartier voor tijd zijn rentree, maar zijn schot tegen de lat veranderde niets aan de 0-0 die ook na het laatste fluitsignaal nog op het scorebord prijkte.

Osimhen is bij Napoli, dat hem in 2020 overnam van Lille, uitgegroeid tot een waar fenomeen. Dit seizoen was hij in de competitie al goed voor 21 doelpunten in 24 wedstrijden voor de ploeg die hard op weg is naar de - na 1987 en 1990 - derde landstitel. In de Champions League staat de teller op vier treffers.

Ritme aanvoelen

Alle reden dus voor AC Milan om zich grote zorgen te maken. Maar, zo heeft trainer Stefano Pioli al laten weten, zijn ploeg houdt altijd rekening met de kwaliteiten van de tegenstander. "En zeker als ze aanvallers hebben die zo sterk en zo goed zijn en zo gevaarlijk in de zestien en in de diepte. Natuurlijk hebben we ons daarop voorbereid. Maar we blijven gewoon ons eigen spel spelen."