Urker stripboek vertelt kinderen over Holocaust: 'Jong kennis bijbrengen'

Een stripboek over een Joodse familie die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Urk woonde, moet kinderen uit groep 7 en 8 leren over de gebeurtenissen tijdens de Holocaust.

De strip vertelt het verhaal van de Joodse familie Kropveld die in 1943 werd vermoord in een vernietigingskamp. Het is een verhaal dat niet vergeten mag worden, vindt de Urker stichting Odulphus, die het boek heeft gemaakt.

Onwetendheid

Wethouder Freek Brouwer kreeg gisteravond het eerste exemplaar van 'Japien de Joode' overhandigd. "We merken toch een stukje onwetendheid bij onze jongeren over deze periode. Goed dat we het op deze manier voor het voetlicht kunnen brengen", zei hij over de strip.

Brouwer doelt onder meer op het voorval in september 2021 toen een tiental Urker jongeren verkleed in nazi-achtige uniformen over straat ging. "Maar het geldt voor al onze jongeren. We moeten weten wat het volk van de Joden is aangedaan en dat kunnen we op deze manier heel goed doen."

Omdat de strip kinderen van groep 7 en 8 als doelgroep heeft, kon tekenaar Danker Jan Oreel niet alles laten zien. "Ik heb eigenlijk vermeden om de bergen lijken in de concentratiekampen te tekenen", zegt hij tegen Omroep Flevoland.

Toch wilde hij gruwelijkheden niet schuwen. "Er staan natuurlijk dingen in over concentratiekampen die je als kind eigenlijk niet moet willen weten, maar daar ontkom je gewoon niet aan. Het is zo'n groot en omvattend gebeuren geweest."

Urker dialect

Van het stripboek 'Japien de Joode' zijn twee edities verschenen. Eentje in het Urker dialect en een versie in het Nederlands. Het is de bedoeling dat het verhaal ook buiten Urk wordt gelezen.

Rabbijn Moshe Stiefel uit Almere was bij de presentatie en hoopt dat veel jongeren de strip gaan lezen. "Ik denk dat de bron van het probleem een gebrek aan kennis is. Als we al op jonge leeftijd kinderen beginnen op te voeden en kennis van de geschiedenis bijbrengen, dan is dat goed voor de jeugd in Flevoland en op Urk."