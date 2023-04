Gesteggel om rijst stelende olifant in India, 'conflict met mensen verergert'

In India is gesteggel ontstaan over wat er met een olifant moet gebeuren die in deelstaat Kerala voor problemen zorgt. Het dier is gek op rijst, en plundert huizen, winkels en plantages. Zo maakt hij gaten in daken om met zijn slurf bij de rijst te kunnen komen.

Het dier zou ook verantwoordelijk zijn voor meerdere doden, schrijven lokale media. Kinderen in de regio zouden niet naar school durven omdat ze bang zijn voor het dier.

De problemen met olifant Arikomban, dat 'rijstolifant' betekent, staan niet alleen. In India is er al langer een conflict tussen olifanten en mensen. En dat conflict is aan het verergeren, zegt journalist Anbarasan Ethirajan in BBC's Global News Podcast. Volgens Ethirajan vallen er in India jaarlijks tussen de 400 en 500 doden door toedoen van olifanten.

Olifanten raken in de war

De problemen ontstaan onder meer door het settelen van gemeenschappen op plekken waar olifanten al honderden jaren leven. De regering heeft volgens critici te gemakzuchtig bepaald dat mensen op die plek kunnen gaan wonen. "Generaties aan olifanten lopen een bepaalde route. En nu heb je opeens mensen op die route, dan raken olifanten verward", zegt Ethirajan.

Het hooggerechtshof in India oordeelde eerder dat Arikomban moet worden gevangen en uitgezet in een reservaat in een ander district, het Palakkad district. Inwoners van dat district zijn daar echter niet blij mee; zij vrezen dat de overlast van het dier alleen maar verplaatst wordt. Toch heeft de Hoge Raad in India gisteren besloten dat dat oordeel blijft staan, schrijven lokale media. Een comité van experts heeft die verhuizing aanbevolen, en daar mag niet aan getornd worden, is het oordeel.

Heropvoeding in trainingskamp

De regering wil juist het oordeel van het hooggerechtshof van tafel; die vindt dat de olifant moet worden gevangen en in een trainingskamp wordt "heropgevoed". Ook dierenrechtenorganisaties in India zijn het niet eens met de verplaatsing van de olifant. Het verdoven en verplaatsen van de olifant zou illegaal zijn.

Arikomban is niet de enige olifant in de deelstaat die voor problemen zorgt. Ook bijvoorbeeld Padayappa, een olifant die eerder geliefd was bij lokale bevolking en toeristen, heeft de laatste tijd agressie naar mensen vertoond, schrijft BBC.