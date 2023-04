Chinese kan brengt op veiling in Twente meer dan 100.000 euro op

Een Chinese wijnkan heeft op een veiling in Twente ruim een ton opgeleverd. Veilingmeester Laurens ten Vergerts wist niet wat hem overkwam, zegt hij tegen RTV Oost.

Het startbod van de kan lag op 3000 euro. "Nee, dat is geen taxatiefout", aldus Ten Vergert. "Chinees porselein is erg lastig in te schatten. Omdat je niet kunt zien door wie het is gebruikt."

Hij vermoedt dat de waarde zo'n vlucht nam door de herkomst van de kan. "Waarschijnlijk is dit keizerlijk porselein. Of in een paleis gebruikt. En dat hebben de bieders kennelijk geweten." Zeker is dat het gaat om een wijnkan uit de achttiende eeuw uit de tijd van keizer Qianlong.

Er werd door meerdere mensen online geboden en door iemand die fysiek in de zaal voor een geïnteresseerde aanwezig was. "Dat gebeurt bijna nooit meer. De bieders volgen het online of telefonisch", zegt Ten Vergerts.

Al snel volgde een biedingsstrijd. "We keken elkaar aan en dachten: wat gebeurt hier nu? Dat hadden we écht niet aan zien komen. Er was wel wat interesse voor, maar dit was een complete verrassing voor ons. Het liep al snel op. Op een gegeven moment ging het van dertig- naar vijfendertigduizend en zo liep het op."

Luid applaus

Toen de veilingmeester 105.000 euro afhamerde, volgde er een luid applaus. "Je voelde bij iedereen de spanning en ontlading door het verloop van de veiling."

In de ruim veertien jaar dat Ten Vergert het werk doet, heeft hij dat nog nooit meegemaakt. "Deze dag vergeet ik nooit meer", zegt hij met een grote lach op zijn gezicht. "Ik weet de dag nog van begin tot eind. Net een film die ik zo weer kan afspelen."

De wijnkan is uiteindelijk door iemand uit China gekocht. "Veel Chinezen kopen de verloren stukken terug. Die zijn er helemaal gek op en weten precies waar de stukken vandaan komen."

Eerste mailtjes gehad

Sinds het enorme verkoopbedrag van afgelopen weekend, hebben zich al verschillende eigenaren van Chinees porselein gemeld bij het veilinghuis. "De eerste mailtjes hebben we inderdaad al binnen. Die hebben een potje en vragen of we er iets mee kunnen. Dus dat wordt veel foto's bekijken en alle mensen helpen."