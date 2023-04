Beer gevangen die in Italië jogger fataal verwondde

Italië heeft een beer weten te vangen die vorige week in het noorden van het land een jogger aanviel. De hardloper overleed aan zijn verwondingen.

De 26-jarige Andrea Papi was aan het joggen in bergachtig gebied toen het dier aanviel. Zijn familie sloeg alarm nadat Papi niet was teruggekeerd naar huis. De man werd gevonden met zware verwondingen aan de nek, armen en borst.

De autoriteiten van de regio Trento maakten vanochtend bekend dat het dier afgelopen nacht is gevangen. Zij hadden eerder opdracht gegeven de beer op te sporen en af te maken, maar een rechtbank heeft dat besluit voorlopig opgeschort. Het dier zit daarom momenteel in een speciale opvang voor wilde dieren.

Dierenrechtenactivisten verzetten zich tegen het afmaken van het beest: zij benadrukken dat de dieren normaal gesproken uit de buurt blijven van mensen. Mensen zouden volgens activisten uit de buurt moeten blijven van plekken waar vrouwtjesberen hun jongen grootbrengen. Beren genieten in Italië de status van beschermde diersoort.

Eerdere aanval

De beer, die de naam Jj4 heeft gekregen, verwondde in 2020 ook al een vader en zoon die in de regio aan het wandelen waren. Zij overleefden de aanval wel. Ook toen werd opdracht gegeven het dier te doden, maar een rechtbank voorkwam dat uiteindelijk.

De beer, een 17-jarig vrouwtje, is een afstammeling van twee beren die decennia geleden vanuit Slovenië naar Italië werden gehaald, als onderdeel van een Europees programma om meer beren naar de Alpen te krijgen. Tussen 1996 en 2004 werden de dieren in het gebied uitgezet. De afgelopen jaren is de populatie steeds verder toegenomen en komen de dieren vaker in contact met mensen.

Nabestaanden van Papi hebben aangegeven dat zij niet willen dat het dier wordt gedood.