Vanavond op tv: Einde aan de huurbescherming? • Lasterzaak Fox News • Privéjets verboden • 'Het Verloren Transport'

Einde aan de huurbescherming? Zorgen over twee voorstellen van VVD en CDA die de huurbescherming in de particuliere huurmarkt zouden aantasten. Particuliere verhuurders die niet meer dan één woning bezitten en die willen verkopen, mogen in de voorstellen de huur van zittende huurders opzeggen. Zonder dat de huurder recht heeft op vervangende woonruimte, of de rechter een belangenafweging maakt. Nu is verkoop nog geen reden om een huurcontract te beëindigen. Vandaag stemt de Tweede Kamer over de voorstellen.

Proces van Dominion tegen Fox News Vandaag start de rechtszaak over de vraag of Fox News een lastercampagne voerde tegen stemcomputerfabrikant Dominion. De fabrikant eist anderhalf miljard dollar omdat Fox News bleef herhalen dat er gefraudeerd was bij de presidentsverkiezingen in 2020 - waarbij Joe Biden won - en dat de stemcomputers van het bedrijf Dominion Voting Systems onderdeel waren van een complot. Dominion zegt dat Fox News wist dat ze onwaarheden verspreidden.