Mentaliteit in verkeer gaat hard achteruit, waarschuwt verkeerspsycholoog

Het aantal doden in het verkeer is gestegen naar een piek sinds 2008, meldde het CBS vanochtend. Vorig jaar kwamen 737 verkeersdeelnemers om het leven en opvallend is het hogere aantal fietsers van 75 jaar en ouder. Met 150 doden waren dat er 60 procent meer dan in 2021.

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen is niet verbaasd dat het aantal verkeersslachtoffers is gestegen: "De bevolking groeit en hoe meer mensen op de weg zitten, hoe meer kans op ongelukken."

Het wordt steeds drukker en dat leidt tot ergernis. Tertoolen observeert het verkeer met enige regelmaat: "Bumperkleven bijvoorbeeld of nog net voor iemand langs. En fietsers nemen vaak voorrang, terwijl je voorrang moet krijgen. Verder neemt het aantal drankrijders toe en vergeet het gebruik van de mobiele telefoon niet, die is ook nog steeds een grote oorzaak van ongelukken."

Het is volgens Tertoolen vooral een mentaliteitskwestie: "We zien dat de mentaliteit in het verkeer ontzettend achteruitgaat. Mensen geven anderen veel minder de ruimte. Ze zijn individualistisch bezig en hebben korte lontjes, ook in het verkeer."

Fietser kwetsbaarst

"Wat we ook zien, is dat fietsers de weg vaak moeten delen met automobilisten. Als er geen vrij liggende fietspaden zijn, is de kans op ongelukken veel groter", zegt Tertoolen. "De fietser is de kwetsbaarste verkeersdeelnemer. Die kunnen natuurlijk ook individualistisch bezig zijn en niet goed opletten, maar bij een ongeluk tussen een auto en een fietser is die laatste het kwetsbaarst van de twee."

De elektrische fiets draagt volgens de verkeerspsycholoog zeker bij aan het grotere aantal doden in het verkeer. "Naarmate de snelheid hoger is, is de klap ook harder."

En de elektrische fiets is erg in opkomst. "Soms heb je het idee dat er meer elektrische fietsen zijn dan gewone fietsen en toch zijn we er nog niet echt aan gewend. Het feit dat zo'n fiets plotseling bij je kan zijn, omdat 'ie veel en veel harder gaat dan vroeger, dat is iets waar we nog niet op zijn ingesteld", zegt Tertoolen.