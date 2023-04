Nieuw record in NFL: Jalen Hurts best betaalde speler met 233 miljoen in vijf jaar

Jalen Hurts is sinds deze week de best betaalde speler in het american football. De quarterback van de Philadelphia Eagles verlengde zijn contract bij de verliezend Super Bowl-finalist voor vijf jaar voor een bedrag van maar liefst 233 miljoen euro.

Daarmee verdient Hurts komend seizoen op jaarbasis het meest van iedereen in de NFL. Zijn jaarsalaris van bijna 47 miljoen euro is meer dan alle andere quarterbacks in de NFL, waaronder Patrick Mahomes van Kansas City, die in 2020 een 10-jarig contract bij de Chiefs tekende ter waarde van 435 miljoen euro. Dat was toen een record.

Super Bowl

Philadelphia laat met deze megadeal zien alle vertrouwen te hebben in de pas 24-jarige spelverdeler die afgelopen seizoen zijn doorbraak in de NFL beleefde. Met de Eagles moest hij het in de Super Bowl maar net afleggen tegen de Chiefs van Mahomes (38-35), maar Hurts vestigde in de finale wel een aantal records. Waar quarterbacks meestal met een pass door de lucht toe slaan, liep Hurts in de Super Bowl zelf de bal drie keer de end zone binnen voor zes punten.