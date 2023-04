Tourwinnaar Vingegaard langer bij Jumbo-Visma; nieuw contract tot 2027

De Deen Jonas Vingegaard heeft zijn contract bij de wielerploeg van Richard Plugge met drie jaar verlengd. Plugge is directeur van de Jumbo-Visma-formatie, maar de supermarktketen stopt eind 2024 als hoofdsponsor. Het is nog niet bekend wie de nieuwe geldschieter wordt.

De 26-jarige Vingegaard, sinds 2019 uitkomend voor Jumbo-Visma, koerst nu tot en met 2027 voor de Nederlandse ploeg, die hij vorig jaar de eerste eindzege in de Tour de France bezorgde.

'Leergierig goed te coachen'

"Jonas past perfect bij ons: hij is leergierig en goed te coachen, maar drijft ons als ploeg ook tot het uiterste", aldus Plugge. "Toen hij hier binnenkwam, was hij een ongepolijste diamant. Samen met hem hebben we grote stappen gezet en hebben we ons uiteindelijk ontwikkeld tot Tourwinnaars. Op dat topniveau willen we blijven en daarin speelt Jonas een cruciale rol."