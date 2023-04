Strijdende partijen Sudan lijken in te stemmen met korte wapenstilstand

Het Sudanese leger stemt toch in met een wapenstilstand in het land, heeft een hoge generaal gezegd tegen de Saudische tv-zender Al-Arabiya. Volgens generaal Kabbashi gaat het bestand vanavond om 18.00 uur in en geldt het voor 24 uur.

Eerder op de dag zei het leger van Sudan nog niets af te weten van een staakt-het-vuren in de strijd tegen de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). RSF-leider Hemedti twitterde vanochtend dat hij akkoord is met een wapenstilstand van een etmaal, "zodat burgers veilig weg kunnen en de gewonden geëvacueerd kunnen worden".

Gisteren zou de generaal daarover al orders aan zijn manschappen hebben gegeven, maar het Sudanese leger zou zich niet aan de afspraken hebben gehouden en zijn doorgegaan met bombarderen. Het leger zei vanochtend dat de strijd zich in een kritieke fase bevindt en dat er wordt doorgevochten.

Hulporganisaties slaan alarm

Sudan is sinds zaterdag het toneel van zware gevechten tussen het leger en RSF-troepen. Bij het geweld zijn volgens de Verenigde Naties zeker 185 doden gevallen en meer dan 1800 mensen gewond geraakt.

Het dodental ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, schrijft persbureau AP, omdat er veel lichamen in de straten van Khartoem liggen die niet geborgen kunnen worden vanwege de veiligheidssituatie. Ook buiten de hoofdstad wordt gevochten.

Internationale hulporganisaties waarschuwen dat het werk hen onmogelijk wordt gemaakt, met alle gevolgen van dien. Artsen zonder Grenzen (AzG) zegt dat het in de afgelopen 48 uur 136 gewonden heeft behandeld in een eigen kliniek in Al-Fashir, de hoofdstad van Noord-Darfur. Veel gewonden zijn burgers die tussen de strijdende partijen terechtkwamen, onder hen ook veel kinderen. Elf mensen zijn aan hun verwondingen overleden.

Logistieke problemen

AzG zegt dat zijn hulpverleners grote moeite hebben om hun werk te doen. Vliegvelden zijn gesloten, waardoor de aanvoer van medische hulpgoederen stokt. In Zuid-Darfur zijn faciliteiten van AzG geplunderd. Teams in Khartoem kunnen door het geweld niet bij de opslagloodsen om ziekenhuizen van nieuwe spullen te voorzien. "Zelfs ambulances worden tegengehouden."

Ook het hoofd van het Internationale Rode Kruis in Sudan spreekt zijn zorgen uit over de situatie. Het is bijna onmogelijk om in en rond Khartoem humanitaire hulp te leveren en het zorgsysteem staat op omvallen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben de ziekenhuizen in de hoofdstad overal tekort aan. Personeel kan door het geweld niet op het werk komen en tot overmaat van ramp valt de stroom geregeld uit.

De hulporganisaties roepen de strijdende partijen op om de veiligheid van medisch personeel en patiënten te garanderen en om te stoppen met het ongericht aanvallen van burgers.

Blinken veroordeelt aanval op Amerikanen

Ook westerse functionarissen zijn doelwit. Gisteren werd een konvooi met Amerikaanse diplomaten aangevallen. Niemand raakte bij de aanval gewond.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken was aan de voertuigen duidelijk te zien dat ze van de Amerikaanse ambassade waren. Hij spreekt van een "roekeloze en onverantwoorde" aanval en zegt dat het erop lijkt dat de daders van de RSF waren. Blinken zei er niet bij waar de aanval plaatsvond, maar volgens persbureau AP gebeurde dat in de hoofdstad Khartoem.

Het was niet de eerste aanval op westerse diplomaten. Gisteren werd ook de EU-ambassadeur in zijn woning in Khartoem door onbekende daders aangevallen.