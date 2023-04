Ook Amerikaanse diplomaten onder vuur in Sudan, Blinken woedend

In Sudan is gisteren een konvooi met Amerikaanse diplomaten aangevallen. Niemand raakte bij de aanval gewond. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken was aan de voertuigen duidelijk te zien dat ze van de Amerikaanse ambassade waren. Hij spreekt van een "roekeloze en onverantwoorde" aanval en zegt dat het erop lijkt dat de daders van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) waren. Blinken zei er niet bij waar de aanval plaatsvond, maar volgens persbureau AP gebeurde dat in de hoofdstad Khartoem. Het is niet de eerste aanval op westerse diplomaten. Gisteren werd de EU-ambassadeur in zijn woning in Khartoem door onbekende daders aangevallen. Bestand lijkt ver weg Sudan is sinds zaterdag het toneel van zware gevechten tussen het leger en RSF-troepen. Blinken sprak gisteren telefonisch met de rivaliserende generaals Burhan van het regeringsleger en Hemedti van de RSF-militie. "Ik heb ze beiden glashelder uitgelegd dat iedere dreiging richting onze diplomaten volstrekt onaanvaardbaar is", zei hij op een persconferentie. Hij vroeg ze ook om 24 uur de wapens neer te leggen, in de opmaat naar een langer staakt-het-vuren. RSF-leider Hemedti twittert vanochtend dat hij akkoord is met een wapenstilstand van een etmaal, "zodat burgers veilig weg kunnen en de gewonden geëvacueerd kunnen worden". Gisteren zou hij daarvoor al orders aan zijn manschappen hebben gegeven, maar het Sudanese leger zou zich niet aan de afspraken hebben gehouden en zijn doorgegaan met bombarderen. "Ik wacht verdere gesprekken met minister Blinken af over hoe we met deze schendingen moeten omgaan." Het Sudanese leger kondigde vandaag juist aan dat het meer militairen gaat inzetten om de operaties tegen de RSF te kunnen uitbreiden.

