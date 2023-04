Leerlingen groep 8 maken voor laatste keer centrale eindtoets

Marcel Veldhuyzen van de Vondelschool in Bussum noemt de strijd om middelbare scholen in Het Gooi een 'rat race'. "Ouders geven hun kinderen bijles of Citotraining totdat het schooladvies verandert. Er staat veel druk op kinderen van hun omgeving."

Een lerares van de Katholieke Montessori School in Bussum zegt dat met name in Het Gooi veel ouders vwo-advies verwachten. "De ouders van kinderen van mijn school hebben allemaal gestudeerd en zijn bijvoorbeeld advocaten of dokters. Vmbo-advies zien ze liever niet. Vwo is de norm."

Ook zij is kritisch op de eindtoets: "Je ziet dat een kind zich door de jaren heen ontwikkelt. Soms verprutsen kinderen de Cito-toets, dat kan door allerlei factoren komen zoals faalangst, spanning of een thuissituatie. Je wilt niet dat een kind hierop wordt afgerekend."

Doorstroomtoets

Kinderen die volgend jaar in groep 8 zitten, maken een doorstroomtoets in de eerste twee weken van februari. De kinderen krijgen voorafgaand aan die toets al een voorlopig advies voor de middelbare school.

Voor eind maart moeten alle leerlingen zich tegelijk aanmelden voor de middelbare school. Dat moet ertoe leiden dat alle leerlingen evenveel kans maken op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.