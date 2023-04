KLM beëindigt lening en staatsgarantie uit coronatijd, bedankt overheid

KLM heeft afscheid genomen van de mogelijkheid om bij de overheid geld te lenen of bij banken te lenen met een overheidsgarantie. Die steun stamde nog uit de coronatijd.

Aan het begin van de coronacrisis viel de luchtvaart bijna helemaal stil en KLM werd daardoor hard getroffen. De Nederlandse overheid stelde toen zelf een lening beschikbaar aan KLM van 1 miljard euro. Ook ging de overheid voor 90 procent garant staan op bankleningen tot een bedrag van 2,4 miljard.

Was al terugbetaald

Van die 3,4 miljard heeft KLM uiteindelijk 942 miljoen opgenomen. Dat bedrag betaalde KLM in juni 2022 al helemaal terug. Het bedrijf kon dat omdat het vliegverkeer snel herstelde.

Er was dus nog zo'n 2,4 miljard beschikbaar mocht de nood nog aan de man komen. Maar KLM heeft nu ook die optie opgezegd. Het bedrijf hoefde nu dus verder geen geld meer terug te betalen. Maar met het einde van die optie gelden ook de voorwaarden niet meer die de overheid stelde aan de steun.

Verduurzaming

Daarbij ging het onder meer om loonverlagingen, het niet uitkeren van dividend aan aandeelhouders en verduurzaming. KLM zegt dat de doelstellingen om verder te verduurzamen "evengoed uitgangspunten blijven".

Zo eiste de overheid dat KLM ernaar streeft dat in 2030 14 procent van de in Nederland getankte brandstof duurzaam is. KLM heeft nu een naar eigen zeggen ambitieuzer streven van 10 procent van alle getankte brandstof, dus zowel op vluchten vanuit Schiphol als op terugvluchten naar Schiphol.

Dankbaarheid en rechtszaken

"Het is positief nieuws dat we na zo'n moeilijke periode weer op eigen benen kunnen staan", zegt KLM-topvrouw Marjan Rintel. "Wij zijn de Nederlandse Staat dankbaar voor de steun tijdens de coronacrisis."

KLM is de overheid dan wel dankbaar, maar is tegelijkertijd ook in een juridisch gevecht verwikkeld met diezelfde overheid. Het kabinet wil namelijk het aantal vluchten vanaf Schiphol verlagen van 500.000 naar 460.000. KLM en andere maatschappijen eisten in een kort geding dat dat niet doorgaat en de rechter gaf ze eerder deze maand gelijk. Minister Harbers gaat in hoger beroep tegen die uitspraak.