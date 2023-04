Tegenslag voor Ten Hag: geblesseerde Martínez komt dit seizoen niet meer in actie

Manchester United moet het de rest van het seizoen stellen zonder Lisandro Martínez. De verdediger (25) is geopereerd aan een gebroken middenvoetsbeentje.

De Argentijn, die dit seizoen 45 keer in actie kwam voor de ploeg van coach Erik ten Hag, raakte vorige week geblesseerd in het eerste duel met Sevilla in de Europa League.

Manchester United is nog op meerdere fronten actief om de prijzen. Hoewel de kans op de landstitel als huidige nummer drie miniem is, kan de club zich via de Premier League wel plaatsen voor Champions League-voetbal. Ook in de FA Cup (halve finale) als Europa League (kwartfinale) doet United nog mee.

Al twee prijzen gewonnen

De vorig jaar van Ajax overgenomen Martínez won dit seizoen al de League Cup en werd in december met Argentinië wereldkampioen. Tijdens het WK in Qatar speelde hij vijf van de zeven wedstrijden voor zijn land.