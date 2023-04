Na magistraal voorjaar begint rekenwerk: wanneer stapt Van der Poel op welke fiets?

"De start is in Edinburgh en vervolgens is het 120 kilometer naar Glasgow, waar we lokale rondes door het centrum van het stad rijden. Die zijn lastig, het is echt een slopend parcours. Het is draaien en keren, op en af. Klimmetjes van 200 à 300 meter."

De bondscoach op de weg, Koos Moerenhout, verkende alvast het parcours van het WK in Glasgow, dit jaar op 6 augustus, en hij concludeerde: dat is op het lijf geschreven van Van der Poel.

Na zijn "beste voorjaar ooit", zoals Mathieu van der Poel zelf terugblikt op onder meer zijn zeges in Sanremo en Roubaix, kan het dromen over nog meer succes in 2023 beginnen. Hoe werkt Van der Poel toe naar de Tour de France en de wereldkampioenschappen? En op welke fiets?

"De ronde is nu niet exact hetzelfde als die in 2018, maar wel vergelijkbaar. Het is een hele mooie wedstrijd waar wij als Nederlanders goed uit de voeten kunnen."

"We rijden op zaterdag 12 augustus, een kleine week na de wegrace, dus in theorie moet het te combineren zijn", hoopt De Knegt hardop.

Ondertussen is ook een andere Nederlandse bondscoach aan het plannen richting die wereldkampioenschappen, die dit jaar voor alle wielerdisciplines in dezelfde periode op één locatie worden afgewerkt. En ook hij, Gerben de Knegt, de bondscoach van de mountainbikers, hoopt dat Van der Poel erbij is.

Van der Poel heeft eerder al aangegeven bij De Knegt dat hij zijn ambities op de mountainbike nog niet in de ijskast heeft gezet. En dat hij ook in 2023 nog in actie wil komen. "Maar er is nog veel onduidelijk over wanneer hij dat wil doen. Ik snap dat het bij hem niet de hoogste prioriteit heeft, maar die vraag heb ik wel. Ik heb deze week in mijn agenda staan om hem te bellen erover."

"Ook omdat we nog punten nodig hebben. Momenteel staan we dertigste op de ranglijst en hebben we een achterstand van bijna 700 punten op de plekken die recht geven op een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs."

Met Milan Vader maken we na het EK de balans op: is het realistisch dat hij zich richt op de Spelen van volgend jaar?

Vader, derde op het EK van 2019 en tiende op de Spelen in Tokio, worstelt met de gedachte: stel dat ik me volledig richt op een goed mountainbike-seizoen en Nederland behaalt alsnog één ticket voor Parijs, gaat dat ticket dan wel naar mij?

"Milan begint in mei in Nove Mesto aan zijn mountainbike-seizoen. Daarna rijdt hij ook Lenzerheide en Leogang, die zijn allebei in juni. En eventueel ook het EK in Krakow. Daarna maken we met hem de balans op: is het realistisch dat hij zich plaatst voor de Spelen?"

Maar Vader heeft besloten in mei en juni alles op alles te zetten om te kijken wat er richting Parijs in het vat zit. En dus pakt hij wellicht de eerste broodnodige punten.

"Dat is een terechte vraag waar hij mee zit", stelt De Knegt. "Gezien de normale verhoudingen, zou je kunnen zeggen dat Mathieu van der Poel de beste mountainbiker is. Want hij heeft meerdere wereldbekers gewonnen en hij heeft een WK-medaille behaald. Milan niet. Maar dat is op papier. En we hebben ook nog een nationale kwalificatie-eis waaraan beiden moeten voldoen. Daar kijken we ook naar."

De nationale eis is één keer een plek bij de beste acht in een wereldbekerwedstrijd (die een renner zelf van tevoren aanduidt als kwalificatiemoment).

Escape

Internationaal gezien is er nog een escape richting Parijs: mocht Nederland inderdaad niet bij de beste 19 landen staan op het moment dat de lijst opgemaakt wordt, dan krijgen de twee best presterende landen op het WK die zich nog niet via de normale weg geplaatst hebben, ook nog één ticket.

Maar voordat laatstgenoemde uitweg überhaupt nodig is, moet er wel eerst een Nederlander meedoen in het Schotse Glentress Forest op die twaalfde augustus. Wordt vervolgd.