Wekdienst 18/4: Rutte praat in Groningen over 'ereschuld'• Groep 8 begint aan Citotoets

Goedemorgen! Vandaag praat premier Rutte in Groningen over hoe het kabinet de 'ereschuld' aan Groningers wil inlossen en de eerste leerlingen in groep 8 beginnen aan de Citotoets. Eerst het weer: in de ochtend neemt vanuit het oosten de bewolking geleidelijk verder toe, maar de zon is ook af en toe te zien. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 12 tot 14 graden. De matige tot vrij krachtige wind maakt het voor het gevoel fris. Vanavond en in de nacht komen brede opklaringen voor.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier is de actuele situatie op het spoor te vinden. Wat kun je vandaag verwachten? Een flinke kabinetsdelegatie met onder meer staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) en premier Rutte spreekt vandaag met Groningse bestuurders over de 'ereschuld' die Nederland volgens de parlementaire enquêtecommissie heeft aan Groningen en over toekomstperspectief voor de regio.

De eerste leerlingen in groep 8 beginnen met de Centrale Eindtoets van cito. Dit jaar wordt de eindtoets voor de laatste keer afgenomen. Volgend jaar komt daar een zogenoemde 'doorstroomtoets' voor in de plaats, die in februari wordt gehouden.

Streamingdienst Netflix komt met kwartaalcijfers van de eerste drie maanden van dit jaar. De dienst zal ook inzage geven in welke films en series goed bekeken waren en hoe goed de toegenomen concurrentie van andere streamingdiensten als Disney+, HBO Max of Amazon is weerstaan.

In de Champions League staan de returns in de kwartfinales op het programma. Winnaar van vorig jaar Real Madrid verdedigt in Londen tegen Chelsea een 2-0 voorsprong. Napoli gaat in een thuiswedstrijd proberen de 1-0-nederlaag tegen AC Milan weg te werken. Wat heb je gemist? Vorig jaar zijn in Nederland 737 mensen om het leven gekomen door een verkeersongeluk. Dat zijn er 155 meer dan in het jaar ervoor en het hoogste aantal sinds 2008. De toename was het sterkst onder fietsers van 75 jaar en ouder, komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal kwamen 291 fietsers om het leven en 225 inzittenden van een personenauto. Onder de andere verkeersdoden zijn voetgangers, motorrijders en bestuurders van een scootmobiel. Van de fietsers die vorig jaar verongelukten had bijna de helft een aanrijding met een (bestel)auto. Een kwart van de fietsdoden viel bij een eenzijdig ongeluk, bijvoorbeeld door een glad wegdek, een verkeerde stuurbeweging of omdat de fietser onwel werd. Ander nieuws uit de nacht: 84-jarige Amerikaan aangeklaagd om neerschieten zwarte tiener bij voordeur: De jongen, Ralph Yarl, had aangebeld of geklopt maar was aan het verkeerde adres. Volgens de openbaar aanklager "zit er een raciale component aan deze zaak".

'Publieke gezondheidszorg wankelt; stel gezondheidscommissaris aan': De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) schrijft "Het is te vrijblijvend en versnipperd geregeld, te veel gericht op de korte termijn en er wordt te weinig in geïnvesteerd."

Lebbis & Jansen gaan na 17 jaar weer oudejaarsconference maken: De twee starten voor het eerst sinds 2006 weer een theatertournee. De oudejaarsconference van dit jaar krijgt als titel SUBLIEM. En dan nog even dit: In Doetinchem is in een achtertuin een slapende wolf gevonden. Het dier is verdoofd en meegenomen. Silvia zag het dier eerder al in de woonwijk, toen ze haar hond aan het uitlaten was. Ze ging terug naar huis en belde de politie. Dat leverde een bijzonder gesprek op, vanwege haar meisjesnaam én haar getrouwde naam. 'Als het 1 april was, had niemand mij geloofd':

