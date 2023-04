Marathondebuut Hassan in Londen vol onzekerheden en twijfels: 'Ben beetje bang'

Zo ook bij het realiseren van haar marathondroom. Haar laatste wegwedstrijd dateert inmiddels van oktober 2019, de halve marathon in Valencia. In die race kwam ze twee keer ten val , maar finishte ze uiteindelijk toch nog als tweede. De afgelopen jaren stonden in het teken van de baanatletiek met het oog op de Olympische Spelen in Tokio. Na Londen richt ze haar aandacht ook weer op de baan, met name de wereldkampioenschappen in Boedapest in augustus.

Hassan houdt van uitdagingen. Zoals bijna twee jaar geleden toen ze in Tokio voor drie gouden medailles op de baan ging. Haar ambitieuze plan zorgde voor veel vraagtekens. Ze slaagde bijna in haar opzet. Goud op de 5.000 en 10.000 meter, alleen op de 1.500 meter moest ze genoegen nemen met brons. Als ze ergens haar zinnen op heeft gezet, gaat Hassan er volledig voor.

Vier maanden verbleef Sifan Hassan in haar geboorteland Ethiopië om zich voor te bereiden op haar eerste marathon. De tweevoudig olympisch kampioene werkte met haar coach Tim Rowberry op 2.700 meter hoogte om zondag in de prestigieuze Londen Marathon bij haar debuut een aansprekend resultaat neer te zetten. Haar hoofd zit echter vol twijfels. "Ik ben een beetje bang voor het onbekende", geeft de 30-jarige atlete toe.

Maar de weg lonkt. Hassan hoopt zondag in Londen kwalificatie voor de olympische marathon in Parijs af te dwingen. In de Franse hoofdstad zou ze volgend jaar ook voor een unieke prestatie kunnen gaan: olympische titels op de baan én de weg. Het zit in haar hoofd, maar of ze het plan daadwerkelijk gaat uitvoeren, hangt mede af van haar ervaring in Londen. "Mijn tijd daar is belangrijker dan de klassering", zegt ze.

Onervaren

Ervaring op de 42 kilometer en 195 meter heeft ze niet. En dat maakt haar ook enigszins onzeker. Heeft ze genoeg kilometers in de benen? Is ze er mentaal klaar voor? Hoe lost ze het drinken tijdens een race op? Het zijn allemaal vragen die al tijden door haar hoofd spoken. "Ik had er eerder heel veel zin in, maar nu weet ik het niet", blikt ze vooruit in Ethiopië.

Aan de hand van Tim Rowberry heeft ze de afgelopen maanden veel kilometers gemaakt in het gebergte even buiten hoofdstad Addis Abeba. "Ze heeft hier gewerkt aan haar basis", zegt de trainer, die al vijf jaar met Hassan werkt. "We hebben geëxperimenteerd met hoeveel kilometer ze aankan in dit gebied. Krachten opbouwen. We zijn hier in het verleden vaker geweest, maar nooit langer dan een maand per keer", zegt de Amerikaan.

Test

Hassan en Rowberry zien de Londen Marathon als test. Zondag zal blijken of de aanpak goed is geweest. "Dit is een nieuwe ervaring voor ons, maar Sifan heeft familie hier, ze voelt zich hier prettig, ze houdt van het eten hier. Er zijn hier gewoon veel zaken waardoor ze zich op haar gemak voelt", verduidelijkt Rowberry de keuze voor vier maanden Sululta. "Na dit trainingsblok kijken we of dit werkt voor ons."