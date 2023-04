'Publieke gezondheidszorg wankelt; stel gezondheidscommissaris aan'

Het fundament onder de publieke gezondheidszorg in Nederland is "zwak", "wankel" en "te kwetsbaar". Daarmee staat de volksgezondheid onder druk. Dat concludeert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een rapport dat vandaag verschijnt en NRC al heeft ingezien.

De raad, een belangrijk adviesorgaan voor regering en parlement, schrijft: "Het is te vrijblijvend en versnipperd geregeld, te veel gericht op de korte termijn en er wordt te weinig in geïnvesteerd."

De helft van de Nederlanders heeft inmiddels een of meer chronische ziekten. Er zijn grote sociaal-economische gezondheidsverschillen. En Nederland is qua gemiddelde levensverwachting afgezakt van een koppositie in de EU naar de middenmoot. "We zaten in de voorhoede, maar we hobbelen achteruit", zegt de voorzitter van de raad, Jet Bussemaker.

De publieke gezondheidszorg wordt uitgevoerd door 25 GGD's, maar de coronacrisis heeft volgens de adviesraad laten zien dat de GGD's te weinig mensen en geld hebben voor reguliere taken in preventie van vaccinaties tot infectieziektebestrijding.

Speciale 'gezondheidscommissaris' aanstellen

De raad doet volgens NRC een flink aantal aanbevelingen om de publieke gezondheidszorg te versterken. Zo moet het budget omhoog en moeten concrete wettelijke doelstellingen worden vastgesteld. Volgens de RVS zijn doelen nu te vrijblijvend.

Een nieuwe speciale regeringscommissaris moet de samenwerkingen tussen het ministerie van VWS en de GGD's verbeteren. Deze persoon moet met een "helder mandaat" langjarig benoemd worden. De gezondheidscommissaris moet voorstellen doen voor de wettelijk vastgestelde doelen, een gezondheidsagenda opstellen en gemeenten aansporen beter hun best te doen.