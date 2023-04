Lebbis & Jansen gaan na 17 jaar weer oudejaarsconference maken

Cabaretiers Hans Sibbel en Dolf Jansen, beter bekend als het duo Lebbis en Jansen, gaan weer een oudejaarsconference verzorgen. De twee starten voor het eerst sinds 2006 weer een theatertournee.

De oudejaarsconference 2023 krijgt als titel SUBLIEM. De eerste try-outs beginnen in juni. Vanaf september treden de twee vier maanden door het hele land op.

Lebbis en Jansen traden tussen 1988 en 2006 samen op en maakten in die periode elk jaar een oudejaarsvoorstelling. Sindsdien kozen de twee voor een solocarrière. Jansen zette de traditie van de oudejaarsshows voort. Hij is met deze editie toe aan zijn 35e oudejaarsshow.

"We hebben nu allebei ruim zeventien jaar samen gespeeld, daarna zeventien jaar allebei solo", zegt Jansen (59) tegen persbureau ANP. "Het voelde weer goed om nu weer samen iets te gaan maken." Sibbel (64) noemt de reünie met zijn oude maatje "alsof je vroeger in een topteam zat, en na lange tijd in de oude bezetting weer een wedstrijd mag gaan spelen." Of de comeback eenmalig is, is nog niet duidelijk.