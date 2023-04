Liverpool vijzelt met zesklapper zelfvertrouwen op tegen degradatiekandidaat Leeds

Liverpool heeft na een moeizaam eerste halfuur uiteindelijk ruim gewonnen van Leeds United. In Leeds won de ploeg van Jürgen Klopp met maar liefst 6-1. Voor de stand maakt de zege weinig uit, Liverpool blijft de nummer acht in de Premier League.

In de eerste helft was goed te zien dat beide ploegen niet overlopen van vertrouwen. Leeds vecht tegen degradatie en Liverpool staat op een voor de Reds tegenvallende achtste plaats. Er vielen dan ook weinig uitgespeelde kansen te noteren in de openingsfase.

Het was Leeds dat vroeg in de wedstrijd had kunnen scoren, maar Rodrigo kopte in vrije positie recht in de handen van doelman Alisson Becker. Daarna gebeurde er lange tijd weinig. Liverpool had de bal, zonder tot grote kansen te komen.

Cody Gakpo

Tot minuut 35. Junior Firpo van Leeds verspeelde de bal op het middenveld aan Trent Alexander-Arnold, die na een een-twee met Mo Salah de vrijstaande Cody Gakpo bediende. De Nederlandse aanvaller tekende met zijn vijfde treffer van het seizoen voor de 0-1.

Leeds protesteerde nog wel, Alexander-Arnold nam de bal bij zijn onderschepping namelijk met de hand mee, maar zowel de scheidsrechter als de VAR vond dat er geen sprake was van opzet en dus bleef de treffer staan.

Nog geen vijf minuten later verdubbelde Salah de voorsprong. Hij pegelde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied knap binnen in de korte hoek: 0-2.