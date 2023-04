EU-ambassadeur in Sudan aangevallen in woning in Khartoem

De ambassadeur van de Europese Unie in Sudan is in zijn huis in hoofdstad Khartoem aangevallen. Dat meldt EU-buitenlandchef Josep Borrell op Twitter. Het gaat om de Ier Aidan O'Hara. Het is niet duidelijk wie de daders zijn. Volgens de BBC, die met een EU-woordvoerder sprak, is O'Hara "oké".

"Dit is een grove schending van het Verdrag van Wenen", schrijft Borrell. "De beveiliging van diplomatieke gebouwen en personeel is een primaire verantwoordelijkheid van de Soedanese autoriteiten en een verplichting onder internationaal recht". Verdere details geeft Borrell niet.