Doelpuntenregen op De Toekomst, waar Jong Ajax wint van Jong PSV: 5-4

Als de wedstrijd tussen Jong Ajax en Jong PSV een voorbode was van het eredivisieduel PSV-Ajax aanstaande zondag, dan kan de voetballiefhebber er goed voor gaan zitten. Vanavond was het alvast een spektakelstuk tussen de twee eerstedivisieteams op sportpark De Toekomst. De goals vielen over en weer, maar uiteindelijk was het Jong Ajax dat de winst pakte: 5-4. Dit betekent dat de Amsterdammers aansluiten bij de koplopers in de strijd om de vierde periodetitel.

Het team van Dave Vos begon sterker en creëerde kans na kans. Roy Steur, die voor het eerst bij Jong PSV onder de lat stond, wist aardig wat reddingen te verrichten, maar spitsen stoppen doe je niet in je eentje. Achtereenvolgens scoorden Lorenzo Lucca, Mika Godts - die deze wedstrijd een van de uitblinkers was - en Francisco Conceição in eigen huis, onder toeziend oog van Ajax-hoofdtrainer John Heitinga en algemeen directeur Edwin van der Sar, die te maken hebben met een onrustige stoelendans binnen de organisatie.

Sisser

Het was te danken aan Ismael Saibari dat de Eindhovenaren terugkwamen uit een benarde positie. Jong Ajax was regelmatig slordig in de verdediging. Die fouten liepen telkens met een sisser af, tot Saibari na een loopactie op links de bal strak laag af kon ronden: 3-1. Het moreel kreeg een boost en vlak voor rust maakte Simon Colyn uit een schitterende vrije trap de 3-2.