Helft van inwoners gemeente Cranendonck wil geen azc meer in Budel

De helft van de inwoners van de gemeente Cranendonck wil na 2024 geen opvang van asielzoekers meer in Budel. Dat komt naar voren uit een inwonersonderzoek (uitgevoerd door I&O Research) over de toekomst van het Nassau-Dietzterrein in Budel, waar nu een asielzoekerscentrum is gevestigd. Bijna twee derde van de ondervraagden ziet het liefst dat defensie weer terugkeert op het kazerneterrein.

Bij het azc in het Brabantse dorp was de afgelopen jaren veel overlast, waar bewoners over klaagden. Zo waren er geweldsincidenten zoals steekpartijen en vechtpartijen. Dorpsbewoners voelden zich vaak niet veilig op straat. In februari schreef staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid dat er in drie maanden tijd 58 bewoners van het azc door de politierechter waren veroordeeld.

Volgens gemeente Cranendonck, waar Budel onder valt, heeft ruim 46 procent van de huishoudens die zijn aangeschreven gereageerd op het onderzoek. In totaal reageerden bijna 4500 inwoners en ook 200 leerlingen van een middelbare school in Cranendonck.

Negatief over azc

Meer dan 60 procent van de mensen die meededen aan het onderzoek lieten zich negatief uit over het azc. Mensen klagen vooral over diefstal, intimiderend gedrag en gevoel van onveiligheid rond het station en in het openbaar vervoer. Drie op vier mensen die overlast hebben ervaren, zeggen dat het de laatste jaren erger is geworden.

De gemeente meldde eerder het azc op 1 juli 2024 te willen sluiten, maar het contract met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) loopt tot 2028.

Het voormalige defensieterrein in Budel biedt sinds 2014 onderdak aan maximaal 1500 asielzoekers. De overlast zou worden veroorzaakt door zogenoemde veiligelanders, mensen die geen kans maken op asiel en snel moeten worden uitgezet naar het land van herkomst omdat het daar veilig is. Het gaat om landen als Marokko.

De gemeente Cranendonck gaat het rapport bestuderen en zal het op 2 mei bespreken in de gemeenteraad.