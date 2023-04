AVROTROS: 'Kritiek op Songfestivalduo terecht, maar geloof is niet weg'

"Er is veel terechte kritiek. Maar we weten wat ze kunnen. En we zijn ze intensief aan het begeleiden en we hebben geloof in ze. En samen gaan we op weg naar Liverpool", klinkt het. In korte tijd trad het duo twee keer live op. De laatste keer was dat tijdens "Eurovision in Concert" in AFAS Live afgelopen zaterdag. Net als na het eerste optreden was er kritiek op de zangkwaliteiten van de twee. Zo werd er gezegd dat ze vals zongen.

De kritiek op de recente optredens van het Nederlandse Eurovisie Songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper is terecht, maar het vertrouwen in een goede afloop is niet weg. Dat heeft omroep AVROTROS in een reactie gezegd tegen de NOS. AVROTROS organiseert het Eurovisie Songfestival in Nederland.

AVROTROS-directeur Eric van Stade kan zich ook in de kritiek vinden, zegt hij in een reactie die onder meer door RTL Boulevard is uitgezonden. "Mia en Dion hebben nu twee keer opgetreden. We hebben ze expres laten oefenen en we hebben gezien dat het nog niet goed gaat", zegt Van Stade.

"We weten nu wat eraan schort, dat heeft heel Nederland kunnen zien. Het creatieve team dat al tijden bezig is gaat nu verder, juist op die punten om de zang goed te krijgen. En met maar één doel: om in Liverpool een goede performance neer te zetten."

Van Stade gaat verder: "Wij kiezen altijd voor het liedje, het is niet voor niets het Songfestival", zegt de omroepdirecteur. "Ook dit jaar hebben we voor het beste liedje gekozen en daar zaten twee jonge artiesten bij, twee jonge talenten. Alleen dit jaar zien we dat die stap naar het grote podium veel groter is dan voorgaande jaren waarin we met jong talent hebben gewerkt."

Terugkeer Nationaal Songfestival?

Cornald Maas, die in de selectiecommissie voor de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival zit, heeft ook gereageerd op de ophef rond het duo. Op Twitter zegt hij dat de selectiecommissie "de naar onze inschatting beste song" gekozen heeft. Maas zegt dat het aan de delegatie en het creatieve team is om tot het beste optreden te komen. "Da's een fikse klus, voor gevestigde namen en al helemaal voor jonge talenten. Laten we die vooral steunen."

Vanwege de 'onvaste' optredens stellen critici voor om het Nationaal Songfestival nieuw leven in te blazen. Bij het Nationaal Songfestival koos een jury en het publiek de Nederlandse vertegenwoordiging.

De afgelopen tien jaar zijn de Nederlandse deelnemers intern aangewezen. Nicolai en Cooper zijn door oud-songfestivalwinnaar (2019) Duncan Laurence en songwriter Jordan Garfield bij elkaar gebracht. AVROTROS-baas Van Stade sluit een terugkeer van het Nationaal Songfestival niet uit, zei hij eerder vandaag tegen persbureau ANP.

Douwe Bob

Het songfestival is van 9 tot 13 mei in Liverpool. Nicolai en Cooper staan in de eerste halve finale. Ze zijn dan als een-na-laatste aan de beurt.

De NOS sprak een prestatiepsycholoog over wat alle kritiek kan aanrichten. Ook zanger Douwe Bob weet als ervaringsdeskundige hoe met de druk moet worden omgegaan. Bekijk dat in onderstaande video: