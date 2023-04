Grote zorgen om toename aanslagen op woningen: politie richt speciaal team op

Ook misdaadjournalist bij NRC Jan Meeus ziet het aantal aanslagen op woningen en bedrijven toenemen. Hij noemt het een nieuwe werkwijze van criminelen waarbij conflicten - met name in de drugscriminaliteit - op een andere manier worden beslecht. "Het aantal moorden in de onderwereld is aan het dalen. Een aanslag op een woning is voor criminelen - hoe gek het ook klinkt - een effectieve, mildere vorm van geweld. Maar wel met grote maatschappelijke gevolgen."

De impact van dit soort aanslagen is groot, zegt Martens. Niet alleen voor degenen tegen wie de aanslag is gericht. "Ook voor mensen uit de buurt heeft het grote gevolgen. Kinderen mogen niet meer buitenspelen van hun ouders. Er ontstaat een gevoel van onveiligheid dat je niet wil hebben in onze maatschappij."

Vannacht was het opnieuw raak in Purmerend : bewoners van de deelgemeente Middenbeemster werden opgeschrikt door een brandbom die tegen de voordeur van een huis werd gegooid. De afgelopen dagen waren er ook al drie schietpartijen in de gemeente. Volgens de politie hadden de criminelen het afgelopen nacht op het verkeerde huis voorzien.

Richard Martens is coördinator van de eenheid synthetische drugs van de politie Zeeland-West-Brabant. De toename van explosies of beschietingen op woningen, bedrijfspanden en andere openbare gelegenheden is een grote zorg voor de politie. "Die incidenten gebeuren meer dan enkele jaren geleden."

De Nederlandse politie gaat een speciaal team opzetten om onder andere aanslagen op woningen beter in kaart te brengen. De politie ziet het aantal aanslagen op woningen - zoals vannacht nog in Purmerend - toenemen. In veruit de meeste gevallen gaat het om afrekeningen in het criminele circuit.

Bij een huis in Purmerend is een explosie geweest. Drie mensen zijn van een plat dak gehaald. Omdat ze rook hadden ingeademd zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Afgelopen week werd in dezelfde straat in Purmerend een huis beschoten. - NOS

Zwaar vuurwerk

Bij de aanslagen worden veelal explosieven gebruikt die makkelijk verkrijgbaar zijn. Politiecoördinator Martens: "We zien met name incidenten met illegaal, zwaar vuurwerk toenemen. Als je daar dichtbij staat, is dat enorm gevaarlijk. De explosieve kracht is enorm."

Om een beter beeld te krijgen van de omvang van het probleem, richt de politie een speciaal team op dat incidenten zoals die in Purmerend gaat onderzoeken. Op dit moment is dat overzicht er nog in "onvoldoende mate", aldus Martens.

Steeds grotere drugs-industrie in Nederland

Met een zogenoemd landelijk informatieknooppunt wil de politie beter data uitwisselen over incidenten waarbij illegale vuurwapens en explosieven zijn gebruikt. Een speciaal team wordt daar verantwoordelijk voor. "We gaan alle incidenten analyseren: in wat voor soort omgeving vindt het plaats? Welke explosieven of vuurwapens worden gebruikt? We gaan dat niet alleen landelijk doen, maar ook in Europees verband."

Journalist Meeus denkt dat zolang Nederland het centrum blijft van de invoer van cocaïne vanuit Latijns-Amerika naar West-Europa, deze conflicten zullen blijven bestaan. "Dit is het effect van een steeds groter wordende drugsindustrie in Nederland en dat gaat gepaard met meer zichtbaarheid en voelbaarheid in de maatschappij. En dat is natuurlijk een grote zorg van de politie."