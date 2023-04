Brinkman moet 'half gedragen' worden na lopen olympische limiet: 'Was heel zwaar'

Dat Brinkman niet in staat was mee te strijden om de medailles en als vijftiende over de eindstreep kwam, is geen teleurstelling voor haar. "Mijn doel was alles eruit halen wat erin zat en dat heb ik zeker gedaan."

Toch was haar tijd snel genoeg om aan de eis te voldoen voor de Spelen van Parijs. Dat besef kwam pas één kilometer voor het einde bij de 29-jarige Nederlandse. "In de tweede helft was het veel bergop, dus ik dacht dat ik langzamer ging. De laatste kilometer zie je de tijd en toen dacht ik: ik heb de olympische limiet gelopen."

De concurrentie was dan ook groot. "Het veld was bizar sterk vandaag. Je ziet gewoon dat die wereldtoppers allemaal een goede race hebben gelopen." Maar de Nederlandse, die in Zwitserland woont en traint, wordt wel "heel hongerig" van haar resultaat in Boston. "Ik wil doorpakken."

Genieten

Brinkman is dus strijdbaar, maar tegelijkertijd staat ze erom bekend dat ze overal van geniet. En dus genoot ze ook van de ruim 42 zware kilometers over Amerikaans asfalt.

"Aan het begin was het aan het regenen. Dat is niet mijn favoriete weersomstandigheid, maar het publiek is echt bizar hier", vertelt ze. "Er wordt zo veel gejuicht. Je hoort zo veel publiek, dat je soms even vergeet hoe je lichaam voelt. Dat vond ik wel echt geweldig."

Haar plan voor de rest van het seizoen was duidelijk, maar omdat ze onverwachts de limiet al heeft gelopen, weet ze nog niet zeker of ze aan dat plan gaat vasthouden. "Ik wilde de WK (van 19 tot en met 27 augustus in Boedapest, red.) skippen en in het najaar voor de limiet gaan. Dus heb er nu nog even niet goed over nagedacht of het plan zo blijft of dat ik misschien wat anders ga doen."