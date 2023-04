Verstekeling dood aangetroffen in wielkast KLM-toestel op Schiphol

Op Schiphol is vandaag in het landingsgestel van een vliegtuig het lichaam van een verstekeling gevonden. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee zegt tegen NH Nieuws dat onderzoek wordt gedaan naar het slachtoffer. "Het lijkt erop dat de man is overleden aan onderkoeling."

Het is niet duidelijk waar de verstekeling het vliegtuig in was geklommen. Volgens de woordvoerder heeft het vliegtuig "meerdere omzwervingen gemaakt" en had het Canada als laatste bestemming. Ook de KLM laat aan de regionale omroep weten onderzoek te doen naar de toedracht en naar de identiteit van de overledene.

Het komt vaker voor dat vluchtelingen met een vliegtuig proberen mee te liften. Door de extreme kou hoog in de lucht is de kans dat iemand zo'n tocht overleeft erg klein. De temperatuur kan zakken tot meer dan 50 graden onder nul.

Vorig jaar werd op Schiphol in de wielkast van een vliegtuig een man uit Zuid-Afrika gevonden. Hij had de vlucht van elf uur overleefd.