Juventus knokt zich met tien man naar gelijkspel bij Roma

Juventus heeft voor het eerst dit seizoen punten gemorst. De kampioen van de afgelopen negen seizoenen bleef bij AS Roma steken op 2-2. De landskampioen speelde het laatste halfuur met tien man.

De Romeinen openden sterk en kregen via Henrikh Mkhitaryan al snel een enorme kans. Na een half uur kwam Roma toch op voorsprong, toen Jordan Veretout trefzeker was vanaf de stip nadat Juventus-verdediger Adrien Rabiot hands had gemaakt.

Vlak voor rust maakte Roma-speler Lorenzo Pellegrini hands, waarna Cristiano Ronaldo Juventus uit de toegekende strafschop weer naast de thuisploeg zette. De vreugde was van korte duur, want twee minuten later bracht andermaal Veretout na een snelle uitbraak de thuisploeg weer op voorsprong: 2-1.

Roma creëerde na rust direct grote kansen en toen Juventus ook nog eens met tien man verder moest, omdat Rabiot rood kreeg (twee keer geel), leek het duel gespeeld. Ronaldo kopte op aangeven van Danilo echter verrassend, maar op fraaie wijze, de 2-2 binnen.

Juventus staat na twee speelronden op vier punten, AS Roma greep zijn eerste punt.