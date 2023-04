Justitie New York vervolgt inwoners voor runnen geheim Chinees politiebureau

De politie in New York heeft twee inwoners van die stad opgepakt, omdat ze in de wijk Chinatown op Manhattan een geheim Chinees politiebureau zouden runnen. Formeel worden ze aangeklaagd voor het verrichten van werkzaamheden voor de Chinese regering zonder de Amerikaanse autoriteiten op de hoogte te hebben gebracht en voor het belemmeren van de rechtsgang.

Volgens de federale aanklager in het stadsdeel Brooklyn probeerde een van de twee verdachten in 2018 een Chinese vluchteling in de VS over te halen om naar China terug te keren. Het slachtoffer deed aangifte van intimidatie en bedreiging. De Chinese regering zou deze verdachte vorig jaar hebben gevraagd om de verblijfplaats in Californië van een Chinese activist op te sporen.

De verdachten zouden hebben bekend dat ze hun berichtenverkeer met de Chinese overheid hebben gewist, toen ze doorhadden dat ze in de gaten werden gehouden.

Als bewezen wordt dat ze voor de Chinese overheid werkten, riskeren ze een gevangenisstraf van vijf jaar. Op het belemmeren van de rechtsgang staat een maximale celstraf van twintig jaar.

Speciale eenheid

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil ook 34 leden van het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid vervolgen. Ze zouden lid zijn geweest van een speciale eenheid die Chinese dissidenten in de VS bedreigden en Chinese propaganda verspreidden. Ze deden dat met valse accounts op sociale media als Twitter.

De federale politiedienst FBI meldde in november in een hoorzitting van de Senaat dat het onderzoek deed naar het bestaan van een illegaal Chinees 'politiebureau' op Manhattan. In september maakte een Spaanse mensenrechtenorganisatie bekend dat China wereldwijd minimaal 54 van dit soort bureaus runde.

Nederland

RTL Nieuws en Follow the Money maakten in november melding van illegale Chinese politiebureaus in Amsterdam en Rotterdam. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het ging om servicepunten, waar Chinese staatsburgers bijvoorbeeld nieuwe rijbewijzen kunnen aanvragen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken liet de ambassadeur van China weten dat deze bureaus onmiddellijk hun deuren moesten sluiten.

Burgemeester Halsema schreef in februari aan de Amsterdamse gemeenteraad dat een zoektocht van de politie naar een bureau in november niets had opgeleverd.