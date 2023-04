Grote brand in leegstaand pand in Zoetermeer, twee mensen van het dak gehaald

In Zoetermeer woedt sinds vanmiddag een grote brand in een leegstand pand. De brandweer heeft twee mensen van het dak gehaald.

De brand in het gebouw aan de Boerhaavelaan brak rond 14.30 uur uit. De vlammen sloegen uit het dak en er kwam veel rook vrij. Vanuit Den Haag, Nootdorp en Pijnacker was de brand kilometers verder te zien.

De twee die van het dak werden gehaald, zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Wat zij op het dak deden is niet bekend.

"Er wordt vanaf de buitenkant geblust omdat we niet weten of veilig is het pand binnen te gaan", zei de brandweer tegen Omroep West.

Twee NL-Alerts

Vanwege de rookoverlast werd om rond 16.00 uur een NL-Alert verstuurd. Twee uur later gebeurde dat opnieuw. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Bij metingen zijn geen gevaarlijke concentraties aangetroffen. Wel kan er sprake zijn van stankoverlast, zegt de brandweer.

Het is volgens Omroep West niet eerste keer dat er brand uitbreekt in het pand. In 2017 brak er al twee keer brand uit en in 2021 weer. Het was toen onduidelijk wat de oorzaak was.