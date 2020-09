Barcelona bezorgt Koeman flitsende competitiestart met zege op Villarreal

Ronald Koeman is met FC Barcelona uitstekend begonnen aan de Spaanse competitie. De trainer zag zijn formatie in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen af en toe prima spelen tegen Villarreal: 4-0.

Met name in de eerste helft toonden de Catalanen hun potentieel. De 17-jarige Ansu Fati wees Barcelona binnen twintig minuten de weg met twee goals. De jongeling uit Guinee-Bissau, die inmiddels in het bezit is van een Spaans paspoort, etaleerde zijn talent door met gevoel voor timing de 1-0 te maken met een geplaatst schot.

Fati schoot op aangeven van Phillippe Coutinho, die ongehinderd het halve veld mocht oversteken, ook zonder aarzelen de 2-0 binnen.