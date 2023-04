Bewoners vinden slapende wolf in achtertuin Doetinchem

In Doetinchem hebben bewoners vanochtend in hun achtertuin een slapende wolf gevonden. Het dier is verdoofd en meegenomen, en zal later weer worden vrijgelaten. Toen de bewoners de wolf ontdekten, waarschuwden ze de politie. "Wij kregen een melding binnen dat er een wolf lag te slapen in een achtertuin", zegt een woordvoerder van de politie. "We zijn ernaar toe gegaan. Het was verder geen zaak voor de politie en we waren er alleen om voor een veilige werkomgeving te zorgen." De politie schakelde andere instanties in, waarna het dier door een dierenarts en een wolvendeskundige werd verdoofd. Daarna werd de wolf gecontroleerd en meegenomen naar een dierenkliniek. Eerder een wolf gespot in het centrum van Doetinchem Omroep Gelderland schrijft dat er vanochtend een wolf liep in het centrum van Doetinchem, niet ver van de achtertuin waar de slapende wolf werd gevonden. Vermoedelijk gaat het om hetzelfde dier. Silvia de Wolf-De Wolff was haar hond aan het uitlaten toen ze oog in oog kwam te staan met een wolf. "In eerste instantie dacht ik dat het een herder was", vertelt ze aan Omroep Gelderland. "Maar toen keek het dier me aan en wist ik: 'dit is een wolf'." Ze ging terug naar huis en belde de politie. En dat leverde een bijzonder gesprek op:

