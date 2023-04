Brinkman duikt in Boston onder olympische limiet, mislukte recordpoging Kipchoge

Nienke Brinkman heeft bij de marathon van Boston de olympische limiet gelopen. De 29-jarige Nederlandse, die in Amerika pas de vierde marathon van haar carrière liep, kon niet meestrijden om de podiumplaatsen, maar zette wel een tijd van 2.24.58 neer.

De limiet voor de Olympische Spelen van Parijs ligt op 2.26.50. Of de tijd van Brinkman ook daadwerkelijk genoeg is voor olympische deelname, is echter nog wel de vraag. Omdat het parcours in Boston aflopend is, gaat er namelijk wellicht nog een correctie over de tijd heen.

Voorafgaand aan de marathon, die samen met New York, Chicago, Londen, Berlijn en Tokio tot de zogenaamde majors behoort, had ze gezegd "nog niet zo bezig" te zijn met de Spelen, maar "als het in Boston lukt, zou dat mooi zijn".

Na tien kilometer werd duidelijk dat Brinkman niet met de snelsten mee kon. Ze moest de voorste groep laten gaan en liep vervolgens op haar eigen tempo de marathon uit. Uiteindelijk kwam ze als vijftiende over de eindstreep.

De zege was voor Hellen Obiri. De 33-jarige Keniaanse langeafstandsspecialiste, die tweevoudig wereldkampioene op de 5.000 meter is, zette 2.21.38 neer.

Mislukte recordpoging

Bij de mannen waren alle ogen tijdens de 127ste editie van de Boston-marathon gericht op Eliud Kipchoge. De tweevoudig olympisch kampioen uit Kenia had namelijk aangekondigd niet alleen te willen winnen, maar ook het parcoursrecord te willen verslinden.