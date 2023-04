Blankenstein Foundation wil actie na homofobe spreekkoren: 'Nooit neerleggen bij speler'

Volgens de Richtlijn Bestrijding Verbaal Geweld van de voetbalbond kan een scheidsrechter een wedstrijd alleen stilleggen wanneer aanhoudende spreekkoren ervoor zorgen dat de beledigde betrokkenen niet meer in staat zijn te functioneren en het verloop van de wedstrijd ernstig in het geding is.

"Wij vinden het vreemd dat er vanuit de KNVB wel beleid is als het gaat over antisemitische en racistische spreekkoren, maar dat er niets gebeurt als er homo-onvriendelijke leuzen vanaf de tribunes worden gescandeerd", zegt Thijs Smeenk namens de John Blankenstein Foundation. "We weten dat de KNVB er op de achtergrond mee bezig is. Vooralsnog zien wij echter geen enkele verandering en/of verbetering."

De John Blankenstein Foundation, de stichting die zich hard maakt voor acceptatie van homo's en lesbiennes in zowel top- als breedtesport, zet vraagtekens bij het beleid van de KNVB omtrent homofobe spreekkoren in voetbalstadions. Tijdens het eredivisieduel FC Volendam-PSV schreeuwde een deel van het thuispubliek zondag dergelijke uitingen richting PSV'er Xavi Simons zonder dat daartegen werd opgetreden.

Volgens Smeenk ligt het ongrijpbare aspect van homofobie mogelijk ten grondslag aan het feit dat er door de KNVB niet actief wordt opgetreden. "Wanneer je iemand van kleur uitscheldt of roept dat alle joden aan het gas moeten, is dat niet voor meerdere interpretaties vatbaar. Dat blijkt wel het geval bij beledigende teksten over iemands seksuele geaardheid. Terwijl er in wezen geen verschil is in beide gevallen."

Reinste onzin

"Er wordt vaak vergoelijkend geroepen dat je met homovijandige spreekkoren niemand kwetst", vervolgt Smeenk. "Dat is natuurlijk je reinste onzin. Je raakt er wel degelijk spelers mee die, vanwege de machocultuur in het voetbal, nog altijd heimelijk in de kast zitten. Hetzelfde geldt voor homoseksuelen die op de tribune van het stadion zitten of thuis op de bank naar de wedstrijd op televisie kijken."

Smeenk vindt het tijd dat de KNVB eindelijk ingrijpt. "We pleiten ervoor om een wedstrijd eens stil te leggen zodra er homo-onvriendelijke leuzen in een stadion klinken. Dit om duidelijk te maken dat je daarmee wel degelijk mensen raakt, ook al houden die uit angst hun mond dicht."

Geen benul

"Zolang er niet wordt ingegrepen onder het mom dat je nu eenmaal niet op alle slakken zout kunt leggen en niet over alles gezeurd moet worden, wordt dit ontoelaatbare gedrag geen halt toegeroepen. Het probleem is dat mensen geen benul hebben hoezeer dergelijke spreekkoren je raken wanneer je homoseksueel bent."