Beverdeskundigen: bevers vormen groot risico in lagere delen van ons land

Niet alleen het herstellen van de schade, maar ook het weren van bevers kost veel geld. Zo maakte Staatsbosbeheer 1 miljoen euro vrij voor beverwerend gaas in de kades rond Griendtsveen in de Peel, nadat bevers voor tonnen aan schade hadden aangericht in de omgeving.

In de provincie Limburg en Gelderland worden al bevers afgeschoten. Vanwege de beschermde status van de bever kan dat niet zomaar. Zo proberen waterschappen gebieden eerst onaantrekkelijk te maken voor de dieren, door buizen te plaatsen of holen te dichten. Als dat niet werkt, worden de bevers gedood.

Positieve ontwikkeling bevers

De bevers zorgen ook voor positieve ontwikkelingen. Door de komst van de bevers is de biodiversiteit toegenomen. Bevers bouwen bijvoorbeeld compleet nieuwe leefgebieden voor andere diersoorten die dat zelf niet kunnen, zoals de otter.

Toch veroorzaken bevers op sommige plekken meer overlast dan gewenst. Deskundigen pleiten daarom voor een landelijk aanpak, zodat het aanvragen van ontheffingen eenvoudiger wordt.