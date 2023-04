Geoghegan Hart wint eerste etappe Ronde van de Alpen, Vermeulen in de puntentrui

Tao Geoghegan Hart heeft de eerste rit in de Ronde van de Alpen gewonnen. De Brit van Ineos troefde in de laatste meters van de klim in het Oostenrijkse Alpbach de thuisfavoriet Felix Gall en de Brit Hugh Carthy af.

De klim, van zo'n 6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,8 procent, was de scherprechter met een aantal steile stroken. Lange tijd leek het er niet op dat Geoghegan Hart de winnaar zou worden. Jack Haig was tot op de slotklim solo onderweg naar de etappewinst, hij had de Ecuadoriaan Jefferson Cepeda op de voorlaatste beklimming van de dag gelost. Maar op de slotklim werd de Australiër van Bahrain bijgehaald door een groep van negen renners, waarvan Hart dus de sterkste was.

De Brit boekte zijn tweede ritzege van het jaar. In de Ronde van Valencia won hij voor het eerst sinds zijn eindzege in de Giro d'Italia van 2020 een rit. Zijn teamgenoot Thymen Arensman kende een minder gelukkige eerste etappe. De Nederlandse klassementsrenner kwam op bijna 8 minuten van Geoghegan Hart over de streep. Arensman werd vorig jaar nog derde in de Ronde van de Alpen.

Vermeulen in de puntentrui

Morgen is de tweede etappe van Reith im Alpbachtal naar Ritten, met aan het eind opnieuw wat klimwerk. Geoghegan Hart start dan in de leiderstrui. Hart is ook leider in het puntenklassement, maar de Oostenrijker Moran Vermeulen mag die trui dragen als nummer twee in de stand. Hij pakte onderweg in de tussensprints zijn punten.

Vermeulen, de naam zegt het al, heeft Nederlandse roots. Zijn ouders zijn allebei Nederlanders en verhuisden ooit vanwege de langlaufsport naar Oostenrijk. Daar werd hij wielrenner: de 25-jarige Vermeulen rijdt voor de continentale ploeg Team Vorarlberg.