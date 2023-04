Asielzoekers gestopt met hongerstaking in Purmerend, na toezegging gesprekken

De asielzoekers begonnen hun hongerstaking naar eigen zeggen omdat ze al maanden wachten op duidelijkheid over hun asielprocedure. Ook vinden ze de omstandigheden in de grote tenten waarin ze verblijven slecht.

Twintig asielzoekers die acht dagen geleden in de crisisnoodopvang in Purmerend in hongerstaking zijn gegaan, hebben hun protestactie beëindigd. Ze doen dat omdat een deel van hen een uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND.

Twintig asielzoekers die in de crisisnoodopvang in Purmerend verblijven vertelden op 10 april waarom ze in hongerstaking zijn gegaan. - NOS

De IND laat aan NH Nieuws weten dat de hongerstaking geen enkele rol heeft gespeeld in de procedure. "Dat de hongerstakers nu zijn uitgenodigd voor een gesprek is toeval", zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. "De data voor de gesprekken stonden voor de komende tijd gepland."

Ook op andere plekken hebben asielzoekers hongerstakingen gehouden omdat ze geen perspectief zien. Dat gebeurde bijvoorbeeld eerder dit jaar op een boot in Genemuiden. Ook in de opvang in Goes eisten bewoners duidelijkheid van de IND over de asielprocedure.

Herkenning bij COA

Het COA ziet dat de lange duur van de onduidelijkheid frustreert, maar zegt niet te kunnen helpen bij een procedure bij de IND. "Het enige wat wij kunnen doen is mensen van de IND uitnodigen om daar tekst en uitleg over te geven. Verder hebben we geen enkele invloed op de procedure en er ook geen zeggenschap over", zei een woordvoerder eerder tegen de NOS.

Op dit moment verblijven bijna 53.000 mensen in de asielopvang van het COA, van wie zo'n 7000 in de crisisnoodopvang. Die gemeentelijke locaties hebben een tijdelijk en sober karakter.