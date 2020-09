Advies aan Rutte: 'Nu alles op alles zetten'

Hoogleraar publiek leiderschap in crisistijd Paul 't Hart pleit voor landelijke regie in de aanpak van de oplopende corona-besmettingen en vooral duidelijke communicatie. "Behalve insiders weten veel mensen niet wat de criteria per regio zijn. Het is niet 100 procent duidelijk hoe de factoren worden gewogen van niveau 2 en als het echt slecht gaat naar niveau 3."

De hoogleraar ziet dat de Nederlandse traditie er een is van nuance, van subtiel. "Zonder groot geweld. Een traditie van 'je wilt de dingen zo lokaal mogelijk afhandelen'. Tegelijkertijd hebben we de ingenieurstraditie: eerst iets in de greep hebben voordat we stappen zetten."

Deze pandemie leent zich daar volgens 't Hart niet voor. "We moeten iets van de nuance afstappen. Snel en duidelijk zijn. De maatregelen zullen dan iets meer een grove borstel worden. Opgelegd, terwijl de feitelijke situatie overal varieert. We moeten meer uitleggen. Als het gaat om mondkapjes, geef het volk wat het wil."

Veel te winnen

't Hart wijst naar Nieuw-Zeeland. "Een compromisloze besluitvaardigheid met heldere uitleg aan de bevolking. Rutte moet daar een voorbeeld aan nemen. De echte regie moet gevoerd worden op de vraag hoe balanceren we met de verschillende waarden. Daar lopen we nu met een hoge boog om heen."

Ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers denkt dat er op het gebied van communicatie nog veel te winnen is. De actie #Ikdoenietmeermee van Famke Louise en andere BN'ers deze week heeft hem aan het denken gezet.

"Corona is ernstig", zegt Gommers. "Maar het is geen ebola waar hele steden door omvallen. We moeten de mensen méér vertellen wat er aan de hand is, uitleggen hoe we ervoor staan, want alleen zo krijg je de mensen mee", zegt hij.

Ook 't Hart heeft een advies aan Mark Rutte: "Niet blijven hangen in allebei een beetje. Nu alles op alles zetten om de groei van de besmettingen te voorkomen en duidelijk zijn."