Aantal doden door drugs en drank in het verkeer fors toegenomen

Het aantal doden bij verkeersongelukken waarbij alcohol of drugs in het spel is, neemt de laatste jaren flink toe. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de politie. In 2016 overleden er 13 mensen bij een ongeluk dat was veroorzaakt door een bestuurder onder invloed. Vorig jaar waren dat er 61. De werkelijke aantallen zijn zeer waarschijnlijk hoger omdat er alleen onderzoek wordt gedaan naar middelengebruik als de veroorzaker van het ongeluk het overleeft. Wanneer de bestuurder overlijdt, gebeurt dat meestal niet omdat er geen vervolging mogelijk is. Het aantal doden bij verkeersongevallen waarbij de bestuurder die het ongeluk veroorzaakt onder invloed is en het ongeluk overleeft:

Afbeelding ter illustratie - NOS

Met uitzondering van de coronajaren 2020 en 2021 is het aantal dodelijke slachtoffers sinds 2016 elk jaar toegenomen. "Die jaren waren vanwege corona verkeersluw", zegt Paul Broer, portefeuillehouder verkeer bij de Nationale Politie. "Wanneer je 2022 vergelijkt met 2019 zien we een significante stijging." Niet alleen het aantal slachtoffers is gestegen, ook het aantal dodelijke ongelukken nam toe. Volgens de politie waren er in 2019 in totaal 38 dodelijke verkeersongelukken met een bestuurder onder invloed, in 2022 waren dat er 51.

Meer drugs en drank in het verkeer Eind vorig jaar werd al bekend dat het aantal boetes en rijontzeggingen voor rijden onder invloed na de coronaperiode met 34 procent is toegenomen, terwijl er niet meer op werd gecontroleerd. "Kennelijk overschatten deze mensen zichzelf of onderschatten ze de gevaren", zegt Broer. Volgens de politie zijn er in 2022 zo'n 43.000 mensen bekeurd voor rijden onder invloed. Daarvan hadden er 25.000 te veel gedronken en waren er 18.000 onder invloed van drugs, met name cannabis. De politie heeft niet onderzocht waarom er meer onder invloed wordt gereden. Ook het wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, SWOV, moet het antwoord schuldig blijven. "Er wordt wel onderzoek gedaan naar het gebruik van alcohol in het verkeer, maar daarbij wordt niet gevraagd waarom diegene toch is gaan rijden", zegt woordvoerder Patrick Rugebregt van het SWOV. Voor drugsgebruik bestaat nog geen vergelijkbaar onderzoek. Het Centraal Bureau Rijvaardigheid bewijzen laat mensen in een simulator ervaren hoe het is om met drugs of drank op te rijden.

