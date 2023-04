Airbus en Air France vrijgesproken voor crash airbus in 2009 in Atlantische Oceaan

Een Franse rechtbank heeft vliegtuigbouwer Airbus en luchtvaartmaatschappij Air France vrijgesproken van dood door schuld in verband met het neerstorten van een passagiersvliegtuig in 2009 in de Atlantische Oceaan.

De A330 van Air France was met 216 passagiers en 12 bemanningsleden onderweg van Rio de Janeiro naar Parijs toen het kort na vertrek van de radar verdween. Alle inzittenden kwamen om. Het toestel en de zwarte dozen werden twee jaar later pas teruggevonden op een diepte van 4000 meter.

Volgens de rechtbank zijn de vliegtuigbouwer en de luchtvaartmaatschappij nalatig en onvoorzichtig geweest, maar is er geen direct verband aangetoond tussen de ramp en fouten die ze hebben gemaakt. Om tot een veroordeling te komen, is zo'n direct verband wel noodzakelijk. Ook de aanklagers hadden daarom om vrijspraak gevraagd. Op last van een andere rechter moest de zaak toch worden doorgezet.