Lancering grootste raket ooit uitgesteld, mogelijk herkansing over paar dagen

In Texas is tien minuten voor vertrek de lancering uitgesteld van de grootste raket die ooit is gebouwd. Starship van ruimtevaartbedrijf SpaceX zou om 15.20 uur Nederlandse tijd gelanceerd worden voor een testvlucht, maar er werd geen groen licht gegeven voor vertrek. Er waren technische problemen in de eerste trap, die ervoor moeten zorgen dat de raket los van de grond komt. Er werd door de vluchtleiding nog wel afgeteld tot veertig seconden voor de geplande lancering, om dat proces te oefenen voor een volgende keer.

Volledig herbruikbaar Starship is een volledig herbruikbaar transportsysteem dat na een ruimtereis kan terugkeren naar de basis. Het was de bedoeling dat het ruimteschip van Texas naar Hawaii zou vliegen vandaag. De testvlucht zoals die vandaag uitgevoerd had moeten worden in plaatjes: